"Привет, Волга": новый кроссовер K50 заговорит с водителями на русском

Новый кроссовер Volga K50 получил встроенного голосового помощника, который понимает русский язык. Система включается после фразы "Привет, Волга". Как пишет "Российская газета", водитель сможет голосом менять настройки климат-контроля или открывать панорамную крышу.

Компания "Нижегородские легковые автомобили" запустит продажи машин уже 19 июня. К этому дню в России откроют 25-30 дилерских центров. Покупатели смогут выбрать одну из трех моделей: седан C50 стоит от 2,9 млн рублей, кроссовер K40 - от 2,75 млн, а более мощный K50 - от 4,2 млн рублей.

Завод в Нижнем Новгороде собирает новые «Волги» на базе автомобилей Geely. Раньше на этих же мощностях выпускали машины марок Skoda и Volkswagen. В 2026 году предприятие планирует выпустить около 30 тысяч автомобилей, а до конца текущего года компания рассчитывает продать 25-27 тысяч машин.

Сообщалось, что к 2035 году Россия планирует выпускать 2,5 млн автомобилей ежегодно и занять 80% внутреннего рынка, сообщил замминистра промышленности Альберт Каримов на ПМЭФ. Для этого власти сделают ставку на создание собственных запчастей и единых деталей для разных марок, а также увеличат вложения в научные разработки.