Сергей Кравчук: Хабаровск реализует масштабную программу обновления сетей водопроводно-канализационного хозяйства, всего планируется заменить около 16,5 км коммуникаций

Первые работы по обновлению коммунальных сетей стартовали на участке водопровода между Амурским бульваром и улицей Ким Ю Чена в Хабаровске. С целью минимизации неудобств, капитальный ремонт участка водопровода на улице Пушкина проводится методом горизонтально‑направленного бурения ,что позволяет существенно сократить площадь раскопок.

Специалистам предстоит заменить 380 погонных метров изношенного трубопровода. Общая стоимость модернизации коммунальной инфраструктуры на данном участке превышает 16,5 миллиона рублей. Плановый ремонт коммуникаций на этом участке завершат к 15 июля.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил приоритетность модернизации сетевого хозяйства города и призвал жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям движения.

«Хабаровск в текущем году реализует масштабную программу обновления сетей водопроводно-канализационного хозяйства - всего планируется заменить около 16,5 км коммуникаций. Из них 11,5 км приходится на водопроводные сети и свыше 5 км - на сети водоотведения. На улице Пушкина старые трубы заменят на новые, срок службы которых составит от 40 до 50 лет. Надежное водоснабжение и подготовка коммунальных сетей - это вопросы жизнеобеспечения города, которые мы держим на особом контроле. Я поручил завершить работы на этом участке до 15 июля. Профильные структуры администрации города и руководство «Водоканала» будут жестко следить за соблюдением графика работ. А сразу после их завершения - в обязательном порядке и в полном объеме будет восстановлено благоустройство территории и дорожное полотно», - подчеркнул Сергей Кравчук.

Ремонт водопровода на улице Пушкина носит плановый характер. Проведение работ обусловлено многочисленными аварийными ситуациями, возникавшими ранее на этом участке. Проведенный анализ показал, что единственно возможным решением проблемы является комплексная реконструкция данного отрезка водопровода. Плановое обновление инфраструктуры направлено на обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды потребителям и устранение скрытых дефектов до наступления холодов.

Работы по обновлению коммуникаций на запланированных участках идут во всех районах Хабаровска.