Бросают машины и убегают: в России выросло число скрывшихся с ДТП водителей

ГИБДД опубликовала свежую статистику: с начала года число аварий, с которых водители скрылись, выросло почти на 7%. В этих происшествиях погибли 39 человек, а еще 832 получили травмы. Чаще всего автомобилисты бросают место аварии в Москве, Приморском крае, Челябинской и Нижегородской областях.

Основатель проекта "Подслушано у ДПС" Валентин Ильинов объясняет, что люди убегают из-за паники и сильных эмоций. Многие водители надеются, что полиция их не найдет, так как на дорогах стало меньше нарядов ДПС. Однако статистика ГИБДД говорит об обратном: инспекторы находят 80% тех, кто решил скрыться.

Часто водители уезжают с места аварии, потому что сели за руль пьяными. Так они пытаются избежать наказания за нетрезвую езду, которое включает штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на два года. Но закон предусматривает отдельную ответственность и за сам побег: за это водитель может лишиться прав на полтора года или попасть под административный арест на 15 суток.

Утром 15 июня 2026 года на трассе Р-254 в Тюменской области вахтовый автобус врезался в ехавший впереди грузовик. В аварии пострадали 12 человек, один из которых погиб. Всего в автобусе ехали два водителя и 19 пассажиров: двоих пострадавших врачи положили в больницу, а остальных отпустили домой после осмотра.