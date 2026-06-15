15 Июня 2026
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Общество Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Игорь Седов поздравил от имени городской Думы Астрахани председателя духовного управления мусульман региона с юбилеем

"Сегодня свой юбилей отмечает Рауф Идиятович Джантасов — председатель Регионального духовного управления мусульман Астраханской области, муфтий Астраханской области", - написал на своих страницах в соцсетях председатель Думы города Астрахани Игорь Седов.

Рауф хазрят родился 15 июня 1971 года в селе Красный Яр Астраханской области. Прошел путь служения от имама-хатыба до руководителя всего мусульманского духовенства региона. За годы служения Рауф хазрят добился значительных успехов в укреплении духовных традиций и развитии межконфессионального диалога. В 2016 году он был избран и утвержден Верховным муфтием России на должность председателя Регионального духовного управления мусульман Астраханской области, а в 2020 году ему присвоен духовный сан муфтия.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

"Деятельность Рауфа хазрята получила высокое признание как на региональном, так и на федеральном уровне. В 2024 году решением Городской Думы ему присвоено звание «Почетный гражданин города Астрахани» . В 2025 году Верховный муфтий России Талгат хазрат Таджуддин вручил ему высшую награду Центрального духовного управления мусульман России — орден «Вера и честь» — за выдающийся вклад в укрепление духовных традиций и развитие межконфессионального диалога", - отметил председатель городской Думы

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Игорь Седов подчеркнул, что особого уважения заслуживает патриотическая позиция Рауфа хазрята. За неоценимый вклад в обеспечение воинской части и помощь бойцам специальной военной операции он был награжден медалью Министерства обороны РФ «За помощь фронту».

"Уважаемый Рауф хазрят! От имени депутатского корпуса Городской Думы Астрахани и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам крепкого здоровья, духовных сил и дальнейших успехов в Вашем благородном служении на благо жителей Астрахани и всей страны. Пусть Ваша деятельность и впредь способствует укреплению мира, согласия и взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповеданий", - подчеркнул Игорь Седов.

Теги: игорь седов, астраханская городская дума,


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