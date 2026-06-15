В Екатеринбурге до конца года отремонтируют все дороги к детсадам, школам и вузам

До конца текущего года в Екатеринбурге, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", отремонтируют все дорогие, ведущие к высшим учебным заведениям, школам и детским садам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы уже запланированы по проспекту Космонавтов - от Машиностроителей до Турбинной у главного корпуса Уральского государственного педагогического университета. Там же, недалеко от места проведения работ, находится и детский сад №396 "Семицветик". Протяженность объекта ремонта составляет 1,37 км, площадь - 37 тыс. 560 кв.м., а стоимость работ составит чуть более 151 млн рублей.

Отремонтируют и участки по улице Ангарской - от Технической до Билимбаевской и от Билимбаевской до Расточной. Как непосредственно, так и в шаговой доступности от них расположены детский сад № 46 "Непоседы", средние школы №№ 122 и 129, филиал ДЮСШ "Старт" и Уральский железнодорожный техникум. Площадь обоих участков составляет 17 тыс. 190 кв.м., протяженность - 1,85 км, а совокупная стоимость работ - 99,4 млн рублей.

На всех участках будет уложен новый асфальт, выправлены или заменены бордюрные камни, нанесена дорожная разметка и выполнено понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей для создания безбарьерной среды.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2026 году запланирован ремонт девяти участков автомобильных дорог протяженностью 13,25 км и общей площадью 229,16 тыс. "квадратов".