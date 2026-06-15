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Фото: Reuters / Laszlo Balogh

Венгрия напомнила Украине, что может остановить переговоры о вступлении в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть остановлены, если Киев не выполнит свои обещания перед Венгрией относительно восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Такое заявление сделала глава внешнеполитического ведомства Венгрии Анита Орбан накануне встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
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Она напомнила о достигнутом в начале июня соглашении между Будапештом и Киевом, которое предусматривает расширение прав этнических венгров на Украине в сферах политики, управления, культуры и образования. По ее словам, эти договоренности уже интегрированы в переговорный процесс Украины с ЕС. При малейшей задержке процесс сразу же будет остановлен, так как Венгрия не допустит, чтобы ее обманывали, подчеркнула министр.

Она напомнила, что позиция Венгрия проста: там поддерживает членство Украины в ЕС, но только при условии полного соответствия всем требованиям. Никаких уступок Украине не будет.

Накануне.RU писало о том, что Украина может законодательно и не закрепить права венгров. И это грозит в будущем новой ссорой с Венгрией.

Теги: ЕС, Венгрия, Украина


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