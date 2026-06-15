Свердловская и Мурманская области будут сотрудничать в сфере туризма

Свердловская и Мурманская области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Подписание состоялось на площадке международного туристического форума "Путешествуй".

Свои подписи под соглашением поставили исполняющая обязанности директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик и министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор. Целью сотрудничества станет увеличение взаимного туристического потока.

Регионы планируют разработать маршруты, объединяющие туристические возможности Среднего Урала и Арктики. Они будут развивать взаимодействие между представителями туриндустрии, обмениваться опытом и совместно продвигать туристические предложения на зарубежных рынках.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, особое внимание уделят развитию детского, молодежного, семейного и делового туризма. Также предусматриваются организация обмена туристическими группами, реализация совместных проектов и регулярное информационное взаимодействие при подготовке и проведении мероприятий.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый россиянин этим летом проведет отпуск дома.