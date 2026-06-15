У тюменского железнодорожного вокзала изменится организация дорожного движения

У тюменского железнодорожного вокзала изменится организация дорожного движения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Глава города Тюмени Максима Афанасьев сообщил, что сейчас на Привокзальной площади ведутся ремонтные работы. После их завершения она станет удобней и безопасней для пассажиров и жителей, сообщил глава города Тюмени Максим Афанасьев.

Для удобства посадки и высадки пассажиров автобусы будут подъезжать непосредственно к центральному входу железнодорожного вокзала. Специально для этого организуют обособленные полосы для автобусов, отделённые бордюром и специальной площадкой. Остановочные павильоны также перенесут ближе к зданию вокзала.

Для пассажиров, пользующихся услугами такси, будет организована специальная полоса, что ускорит посадку и высадку.

"На площади, где сейчас останавливаются автобусы, появится платная парковка. Для соблюдения порядка въезды и выезды будут разделены бордюром. Кроме того, будут установлены комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, работающие круглосуточно. Эти изменения сделают Привокзальную площадь более удобной, безопасной и организованной для всех пассажиров и жителей города!", - прокомментировал глава города.