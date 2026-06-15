На Южном Урале контрактник получил девять лет за самоволку

В Челябинской области военный наказан за самоволку. Решение принял Магнитогорский гарнизонный военный суд.

Мужчина, отбывая срок в колонии, в апреле 2024 г. заключил военный контракт. 29 августа 2025 г. он сбежал из части, к которой был прикомандирован, и уехал в Магнитогорск. Там он и жил до задержания 24 января 2026 г.

По совокупности совершенных преступлений и приговоров беглец получил девять лет колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.