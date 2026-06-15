ЦБ анонсировал появление Набиуллиной на публике после больничного

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эту пятницу, 19 июня, примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин", — сообщается в Telegram -канале Банка России.

Напомним, Набилуллина довольно долгое время была на больничном. Она отсутствовала на ПМЭФ и пропустила ряд других важных мероприятий. 8 июня в пресс-службе ЦБ сообщили, что на текущий момент председатель все еще остается на больничном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход на больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной "не должен быть поводом для теорий заговора".