Жители Лесосибирска выгуливают собак в противогазах из-за лесных пожаров

Жители Лесосибирска и Енисейска задыхаются от едкого смога, стоящего над городами из-за лесных пожаров. Приходится носить мокрые маски и выгуливать собак в противогазах, жалуются местные жители. При выходе на улицу в горле сразу же появляется першение, пишет Kras Mash.

По последним данным, в Енисейском округе действуют 75 лесных пожаров на площади более 25 тыс. гектаров.

"Возможно сильное задымление во всех населенных пунктах округа. Угрозы населенным пунктам нет, ближайшие пожары действуют на удалении более 60 км от Енисейска и Лесосибирска", - сообщили в администрации округа.