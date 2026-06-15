"Автомобилист" встретится с бывшей командой Кудашова в первом матче сезона

Екатеринбургский "Автомобилист" встретится с московским "Динамо" в первом матче сезона-2026/27. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

19-й сезон КХЛ стартует 5 сентября шестью матчами: "Ак Барс" примет "Сибирь", "Автомобилист" – московское "Динамо". "Локомотив" в Ярославле сыграет с "Трактором", СКА откроет сезон домашней игрой с "Ладой". "Спартак" в Москве проведет встречу с "Торпедо", а "Северсталь" в Череповце – с "Салаватом Юлаевым".

Полный календарь сезона-2026/27 будет опубликован во вторник, 16 июня.

Примечательно, что "Автомобилист" встретится с бывшей командой своего нового главного тренера Алексея Кудашова, о назначении которого клуб из Екатеринбурга объявил в апреле.