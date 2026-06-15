Под Челябинском открыли северную крепость "народа" Аркаима

Под Челябинском нашли самое северное поселение народа, построившего Аркаим.

Им оказалась крепость бронзового века. Строение имело прямоугольную форму. Она была окружена рвом и общей стеной, от которой к настоящему времени сохранились остатки вала.

"По предварительным данным, внутри этой стены были жилые постройки, а найденные фрагменты керамики синташтинской культуры доказывают, что это поселение "цивилизации" Аркаима", - приводит РИА Новости слова замдиректора Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Фёдора Петрова.