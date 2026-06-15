У екатеринбурженки взломали "Госуслуги" и массово прописали в ее квартире ингушей

Жительница Екатеринбурга неожиданно узнала, что по документам в ее квартире проживает 57 человек из Ингушетии. "Выселить" их не получается, а последний счет за коммунальные услуги составил 50 тыс. рублей.

Как сообщает канал Baza со ссылкой на 49-летнюю Жанну, ее аккаунт на "Госуслугах" взломали, после чего и началась массовая регистрация в ее квартире. Сколько бы раз она не блокировала доступ, не меняла пароли и даже паспорт, регистрация продолжалась.

Как сетует екатеринбурженка, полиция "разводит руками" и отказывает в возбуждении уголовного дела из-за "отсутствия ущерба", хотя прописавшиеся в квартире уроженцы Ингушетии даже обратились в Пенсионный фонд для получения пособий на 85 детей.

В городской полиции сообщили Накануне.RU, что заявление гражданки все же было зарегистрировано в отделе полиции №9 и сейчас по нему проводится проверка.

"Собственнице жилья рекомендовано обратиться в ОВМ по месту жительства и прекратить регистрацию людей, несанкционированно прописанных в ее квартире", - рассказали в УМВД по Екатеринбургу, добавив, что, почему-то, Жанна к их совету до сих пор так и не прислушалась.