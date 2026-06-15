В ЕС намерены включить поименно всех участников СВО в черный список

В Еврокомиссии хотят поименно включить в черный список всех российских участников СВО, чтобы запретить им въезд на территорию ЕС. Об этом заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас.

"Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно", - сказала она, отвечая на вопрос, как на практике будет осуществляться план по запрету всем бойцам СВО посещать Евросоюз.

Каллас пояснила, что у ЕС есть разведданные о лицах, которые участвовали в специальной военной операции, передает ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой закрыть границы Евросоюза для граждан России, которые служили в армии с начала спецоперации. Она подчеркнула, что Брюссель впервые выдвигает подобное предложение на официальном уровне. Глава ведомства прямо заявила, что Европа должна оставаться закрытой для всех, кто причастен к текущему военному конфликту. Если страны Евросоюза одобрят это предложение, то сам факт службы в Вооруженных силах России после февраля 2022 года станет причиной для отказа во въезде.