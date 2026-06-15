В Екатеринбурге водитель электросамоката сбил девочку и скрылся

В Екатеринбурге водитель электросамоката сбил девочку на тротуаре и скрылся. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, пострадавшая госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта".

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, что недавно для жителей Екатеринбурга запустили чат-бот, куда можно сообщать о нарушениях самокатчиков.