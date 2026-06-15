Трамп поставил Франции ультиматум, пригрозив 100%-й пошлиной на шампанское и вина

Президент США Дональд Трамп выдвинул Франции ультиматум - отменить "цифровой налог" на американские ИТ-гиганты. В противном случа он введет 100%-е пошлины на все французские вина.

Как пишет The New York Post, вопрос касается 3% налога на доходы крупных ИT-компаний, таких как Google, Amazon, Apple и др. Несмотря на прошлые попытки президента Франции Эммануэля Макрона договориться с Трампом, администрация США ужесточила позицию.

Парламент Франции в конце 2025 года принял закон об увеличении налога до 6%, но власти наложили на него вето. Трамп же недоволен и 3%. Этот налог действует с 2019 года. В Белом доме сослались на позицию Трампа, что американские компании не будут "поддерживать обанкротившуюся иностранную экономику с помощью грабительских штрафов и налогов". ИТ-гиганты США заработали во Франции в прошлом году около 700 млн долларов.

Вашингтон напоминает, что ранее Канада отложила введение собственного "цифрового налога", стоило лишь США выразить недовольство, а Италия рассматривает возможность его отмены. Пока лишь Британия сохраняет такой налог в рамках действующих торговых соглашений с Америкой.

Отмечается, что Трамп сознательно пошел на противостояние накануне саммита G7, который пройдет во Франции 15-17 июня. Теперь мероприятие перед угрозой скандала.