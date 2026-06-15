Фонд "Дети России" подвел итоги трех лет работы проекта "Я ДОНОР"

15 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Здравоохранение Свердловская область
Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

Фонд "Дети России" подвел итоги трех лет работы проекта "Я ДОНОР"

Благотворительный фонд "Дети России" совместно с Областной детской клинической больницей Екатеринбурга поздравили почетных доноров и подвели итоги трех лет работы проекта "Я ДОНОР". Проект направлен на поддержку безвозмездного донорства крови.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, за три года было заготовлено 13,3 тонны цельной крови, принято 1650 доноров. Совершено более 8200 донаций, и все они – безвозмездные. Еще один важный повод поговорить о донорстве и его популяризации – Международный день донора, который отмечался накануне. В этот день добровольцев, сдающих кровь и ее препараты, чествуют и поздравляют во всем мире, публично заявляя: донорство – это настоящий подвиг ради других.

Международный день донора в Екатеринбурге(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

ОДКБ Екатеринбурга ведет заготовку крови и ее препаратов на базе собственного отделения трансфузиологии. Технологии, которые собраны здесь, отвечают современным подходам в работе и не уступают тем, что действуют в федеральных центрах. Донорские материалы после обработки направляются пациентам Центра детской онкологии и пациенткам Областного перинатального центра.

"Сердечно благодарим каждого, кто сдает кровь! Особая признательность всем, кто поддержал наш проект "Я ДОНОР"! За три года мы убедились: доноры – это люди с большим, горячим сердцем, настоящие благородные рыцари и герои. Главная ценность для них – помогать. И именно это осознание, что можешь спасти чью-то жизнь, по их признанию, ведет к каждой новой донации", - отметила директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Международный день донора в Екатеринбурге(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Среди тех, кого поздравил фонд, добровольцы, за плечами которых 100 и более донаций. Получив звание "Почетный донор" они не останавливаются. Потому что знают: их поддержки кто-то очень ждет.

Татьяна, одна из гостей мероприятия, является универсальным донором. В ее активе донорство крови и костного мозга. Она поделилась: в 2016 году увидела в социальных сетях информацию, что срочно ищут добровольцев для маленьких пациентов ОДКБ. Откликнулась и с тех пор поддерживает их.

Международный день донора в Екатеринбурге(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

С момента старта 14 июня 2023 года проект "Я ДОНОР" непрерывно поддерживает тех, кто приходит в отделение трансфузиологии, чтобы помочь. Разработана и регулярно пополняется линейка сувениров проекта. Еженедельно добровольцы получают от партнеров фонда угощения к чаю. После сдачи крови чаепитие – важный этап для восстановления организма.

В 2024 году фондом для отделения был приобретен рентгеновский аппарат "АРДОК-1" стоимостью 6 млн 400 тысяч рублей. Он необходим для того, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни "трансплантат против хозяина". С профилактикой этой же тяжелой жизнеугрожающей патологии и другими осложнениями врачам поможет справиться второй прибор, который клиника получила от фонда в 2026-м году благодаря гранту Екатерининской ассамблеи.

Международный день донора в Екатеринбурге(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Иммунохимический гематологический анализатор Immucor Galileo Neo осуществляет индивидуальный подбор компонентов крови. Он позволит находить максимально подходящие компоненты донорской крови для каждого ребенка, чтобы переливания были эффективными и безопасными. После обучения сотрудников и апробации оборудование будет внедрено в клиническую практику.

Теги: доноры, проект, фонд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети