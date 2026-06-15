Фонд "Дети России" подвел итоги трех лет работы проекта "Я ДОНОР"

Благотворительный фонд "Дети России" совместно с Областной детской клинической больницей Екатеринбурга поздравили почетных доноров и подвели итоги трех лет работы проекта "Я ДОНОР". Проект направлен на поддержку безвозмездного донорства крови.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, за три года было заготовлено 13,3 тонны цельной крови, принято 1650 доноров. Совершено более 8200 донаций, и все они – безвозмездные. Еще один важный повод поговорить о донорстве и его популяризации – Международный день донора, который отмечался накануне. В этот день добровольцев, сдающих кровь и ее препараты, чествуют и поздравляют во всем мире, публично заявляя: донорство – это настоящий подвиг ради других.

ОДКБ Екатеринбурга ведет заготовку крови и ее препаратов на базе собственного отделения трансфузиологии. Технологии, которые собраны здесь, отвечают современным подходам в работе и не уступают тем, что действуют в федеральных центрах. Донорские материалы после обработки направляются пациентам Центра детской онкологии и пациенткам Областного перинатального центра.

"Сердечно благодарим каждого, кто сдает кровь! Особая признательность всем, кто поддержал наш проект "Я ДОНОР"! За три года мы убедились: доноры – это люди с большим, горячим сердцем, настоящие благородные рыцари и герои. Главная ценность для них – помогать. И именно это осознание, что можешь спасти чью-то жизнь, по их признанию, ведет к каждой новой донации", - отметила директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Среди тех, кого поздравил фонд, добровольцы, за плечами которых 100 и более донаций. Получив звание "Почетный донор" они не останавливаются. Потому что знают: их поддержки кто-то очень ждет.

Татьяна, одна из гостей мероприятия, является универсальным донором. В ее активе донорство крови и костного мозга. Она поделилась: в 2016 году увидела в социальных сетях информацию, что срочно ищут добровольцев для маленьких пациентов ОДКБ. Откликнулась и с тех пор поддерживает их.

С момента старта 14 июня 2023 года проект "Я ДОНОР" непрерывно поддерживает тех, кто приходит в отделение трансфузиологии, чтобы помочь. Разработана и регулярно пополняется линейка сувениров проекта. Еженедельно добровольцы получают от партнеров фонда угощения к чаю. После сдачи крови чаепитие – важный этап для восстановления организма.

В 2024 году фондом для отделения был приобретен рентгеновский аппарат "АРДОК-1" стоимостью 6 млн 400 тысяч рублей. Он необходим для того, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни "трансплантат против хозяина". С профилактикой этой же тяжелой жизнеугрожающей патологии и другими осложнениями врачам поможет справиться второй прибор, который клиника получила от фонда в 2026-м году благодаря гранту Екатерининской ассамблеи.

Иммунохимический гематологический анализатор Immucor Galileo Neo осуществляет индивидуальный подбор компонентов крови. Он позволит находить максимально подходящие компоненты донорской крови для каждого ребенка, чтобы переливания были эффективными и безопасными. После обучения сотрудников и апробации оборудование будет внедрено в клиническую практику.