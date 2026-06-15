Правительство РФ разрешило части НПЗ поставлять на внутренний рынок топливо класса "Евро-3"

Правительство России разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать на внутренний рынок топливо, не соответствующее техническому регламенту ЕАЭС по содержанию серы и другим качественным показателям, пишет "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник.

Таким образом, под маркировкой класса "Евро-5" могут продавать бензин и дизель класса "Евро-3".

Сообщается, что мера направлена на "недопущение дестабилизации внутреннего рынка". Низкокачественное топливо не может поставляться в другие государства ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах возник дефицит топлива. Так, в Крыму и Севастополе свободная продажа бензина ограничена, введены талоны на топливо. Проблемы также были в Краснодарском крае, Татарстане, Оренбургской области.

Эксперты отмечают, что повышенное содержание серы в топливе негативно сказывается на современных автомобилях. При сгорании такого топлива ускоряется износ двигателя, выхлопной системы и других узлов.