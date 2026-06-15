15 Июня 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/duma_nv

Традиционный фестиваль национальных культур «Праздник Дружбы народов» прошел в Нижневартовске

Накануне на набережной реки Обь в Нижневартовске состоялся масштабный праздник для сотен горожан и гостей столицы Самотлора. Здесь состоялся традиционный фестиваль-праздник национальных культур «Праздник Дружбы народов», организованный в рамках городского фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

Праздничное действо началось с красочного шествия, в котором приняли участие представители 15 городских национальных общественных организаций, почетные гости, депутаты Думы Нижневартовска, представители администрации и жители города.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

В единой колонне были те, кто ежедневно доказывает: многообразие культур — это сила. Среди участников — «Центр русской культуры «Истоки», хуторское казачье общество «Приобский», центр коренных народов Севера «ТОР – НАЙ», татарские организации «Мирас» и «Ватан», башкиры, чуваши («ИЛЕМ»), марийцы, представители Дагестана, чеченские центры «Вайнах» и «Даймохк», армянский центр «Арарат», молдавский центр «Нуфэрул Алб», казахская диаспора «Достар» и организация кыргызской культуры «Ынтымак».

Открывая праздник, к собравшимся обратились председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов и глава города Дмитрий Кощенко, отметив в своих выступлениях, что фестиваль проходит в знаковый период — Года единства народов Российской Федерации и Года молодой семьи, объявленного в Югре. Их слова стали лейтмотивом всего мероприятия, подчеркнув истинную ценность межнационального согласия.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

«Для нас, для Нижневартовска, "дружба народов" — не просто красивая фраза. Это наша насущная каждодневная жизнь, это наша гарантия развития города. Это достойное будущее наших детей и внуков, это качество нашей жизни, это мирное небо над нашей головой», — заявил Алексей Сатинов. Руководители города поблагодарили представителей национально-культурных автономий за активную жизненную позицию и вклад в сохранение мира.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

После официальной части на набережной развернулись тематические площадки. Каждый гость мог не только посмотреть, но и стать участником действия. Желающие пробовали свои силы в мастер-классах по рукоделию, участвовали в народных играх и забавах. Особый интерес вызвали подворья, где были представлены предметы декоративно-прикладного искусства, а также национальная кухня — от русских пирогов до восточных сладостей и ароматного плова.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

Фестиваль «Праздник Дружбы народов» вновь подтвердил: Нижневартовск по праву носит звание города дружбы, где бережно хранят заветы предков и живут единой семьей, уважая традиции и обычаи друг друга.

Теги: самотлорские ночи, фестиваль, алексей сатинов, дума нижневартовска, праздник дружба народов


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