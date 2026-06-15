ВСУ вновь атаковали мосты между Крымом и Херсонской областью

ВСУ вновь атаковали беспилотниками мосты между Крымом и Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Противник целенаправленно бьет по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, после ночной атаки поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто.

Также под обстрел попал мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему остановлено.

Напомним, попытка блокады Крыма реализуется в последние недели со стороны Киева. Ранее был взорван мост в Чонгаре, движение организовано через Перекоп. Под постоянным прицелом находится трасса "Новороссия", в результате чего топливо на полуострове отпускается по талонам, продукты питания также доставляются с перебоями.