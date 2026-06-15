Евгений Спицын награжден орденом "За заслуги перед перед Отечеством"

Историк Евгений Спицын награжден орденом "За заслуги перед перед Отечеством" IV степени. Его вручил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Награда присуждена за вклад в популяризацию отечественной истории и многолетнюю плодотворную деятельность. Мединский отметил, что историческое просвещение - очень важное для страны дело.

Спицын, отвечая на поздравление, сказал, что к наградам он не стремится, но ему приятно, что его деятельность не остается незамеченной.

"Работайте, и награда вас найдет. Мы же работаем не ради награды, мы реализуем свои таланты, идеи, задумки. А написать хорошую историческую книгу - это большой и тяжелый труд", - отметил историк.

Он рассказал, что когда пишет книги, то бóльшая часть времени у него уходит на поиск источников и их проверку, что подчас занимает почти целый день. А в конце дня вечером за час-полтора он пишет всего два-три абзаца.

Спицын также работал над созданием новых школьных учебников по истории и обществознанию. Ранее он написал пятитомный "Полный курс истории России", предназначенный в большей степени для учителей. Также имеет ряд книг по истории советской эпохи. Сейчас работает над трехтомником по эпохе Михаила Горбачева.