В Тюменской области в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 12 человек, один погиб

Утром 15 июня 2026 года на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 в Тюменской области произошло столкновение вахтового автобуса с попутно двигавшимся грузовым автомобилем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате аварии пострадали 12 человек, один из них скончался. Два человека госпитализированы, остальные отпущены домой. На момент ДТП в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.

Ural Mash сообщает, что в автобусе ехали вахтовые рабочие.