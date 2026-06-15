СМИ: "Красное & Белое" предложило поставщикам снизить цены на алкоголь

Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" попросила крупных производителей спиртных напитков не повышать, а по возможности – снизить отпускные цены на их продукцию, пишет "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники. Ритейлер в обращении к производителям, якобы, ссылается на снижение покупательской способности населения.

Участники рынка считают, что предложение "КБ" относится скорее к импортерам и связано с продолжающимся укреплением национальной валюты. В целом предложение сети никто странным не считает. Алкомаркеты в целом испытывают снижение спроса, особенно в среднем ценовом сегменте, который является самым прибыльным. Удерживать спрос приходится снижением цен.

Также эксперты алкогольного рынка считают, что в текущих реалиях производители едва ли пойдут на весомые уступки ритейлерам.