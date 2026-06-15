Фигурант дела о подрыве основателя батальона "Арбат" отбывал в Армении срок за убийство

Вараж Манукян*, обвиняемый в совершении теракта, в котором погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, был ранее осужден в Армении за убийство.

"Обвиняемый Манукян В., ранее судим в Республике Армения к реальному лишению свободы за совершение убийства, вышел на свободу по амнистии", - говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Сегодня Второй Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела Манукяна*. Он обвиняется в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Напомним, 3 февраля 2025 года в жилом комплексе "Алые паруса" сработало взрывное устройство. Столичный депздрав сообщил, что один человек погиб на месте ЧП, четверо пострадали. Позже стало известно, что в реанимации скончался основатель батальона "Арбат" и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который, как предполагалось, и был целью подрыва.

По данным СК, в марте 2024 года сотрудники СБУ и ГУР Минобороны Украины разработали план убийства Саркисяна. Они завербовали Ваража Манукяна* и Паруйра Матевосяна, а также еще нескольких человек. Преступники скрыто следили за общественником. Манукян* обеспечил перевозку, хранение и передачу самодельного взрывного устройства другим соучастникам. Взрывное устройство было изготовлено с использованием противопехотной осколочной мины МОН-50, дополнительного заряда пластичного взрывчатого вещества и средств дистанционного подрыва.

Утром 3 февраля 2025 года в холле подъезда жилого дома на улице Авиационной в Москве Матевосян сообщил соучастникам, что Саркисян приближается в сопровождении охраны. После этого один из участников дистанционно привел взрывное устройство в действие рядом с Матевосяном. В результате взрыва Армен Саркисян и исполнитель преступления Паруйр Матевосян погибли на месте. Кроме того, два человека получили тяжкий вред здоровью, один — травмы средней тяжести.

В отношении Матевосяна уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. В отношении иных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

* внесен в реестр экстремистов и террористов