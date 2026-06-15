Во Франции начинается саммит G7: Трампа завлекают чествованием

Во Франции открывается саммит G7, который продлится 15-17 июня. Мероприятие пройдет в условиях обострения противоречий между ведущими странами Запада, пишет Agence France-Presse. Теперь их разделяют разные взгляды на экономические и геополитические проблемы.

Отмечается, что их суммарный госдолг достиг астрономической суммы $69 трлн, но никто их них не знает, что с этим делать. Разногласия также есть по внешней политике

Интересно, что президент Франции Эммануэль Макрон принял меры, чтобы не произошла прошлогодняя ситуация, когда президент США Дональд Трамп досрочно покинуть саммит. Для этого на заключительный день 17 июня запланирован торжественный прием в Версале в честь Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет.

На саммите Белый дом преследует "скромную" цель: продемонстрировать лишь способность стран G7 к сотрудничеству. США не намерены тесно координировать свои действия с союзниками. Как пишет Politico, для Трампа успех будет означать признание общих интересов и начало диалога по спорным вопросам, таким как безопасность и торговля. Британские чиновники оценивают ожидания от саммита как "очень низкие", а дипломаты G7 считают уже само участие Трампа успехом.

Вместо единого коммюнике Франция, принимающая саммит, планирует выпустить общую декларацию и ряд дополнительных заявлений по отдельным темам.

Неформальное объединение G7 было основано в 1975 году.