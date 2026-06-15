В результате взрыва газа в самарской пятиэтажке погибли двое человек

В Самаре в жилом доме на улице 22-го Партсъезда накануне произошел взрыв бытового газа.

В СКР подтвердили смерть двоих человек. Травмы различной степени тяжести получили 12 граждан, включая двоих детей. Взрыв и последующий пожар затронули 24 квартиры. Для жильцов пострадавшего дома власти организовали пункт временного размещения.

По сведениям МЧС, возгорание возникло 14 июня на первом этаже здания. Прокуратура области установила, что причиной случившегося стал взрыв газа. Пламя распространилось на площади 300 кв.м.

Сейчас экстренные службы прекратили ликвидацию последствий из-за риска падения строительных конструкций. Специалисты возобновят работы только после того, как исчезнет угроза обрушения стен и перекрытий дома.