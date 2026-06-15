Повалил на землю и бил ногами. В Асбесте экс-инспектора ДПС осудили за нападение на водителя

Асбестовский городской суд вынес приговор бывшему инспектору ДПС, напавшему на водителя из-за личной неприязни. Несмотря на доказательства вины, осужденный до последнего утверждал, что его действия не противоречили закону.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января прошлого года. Около 00.14 экипаж ДПС стал преследовать мотовездеход без госномеров, пока его не удалось остановить у дома № 6 по ул. Мира в г. Асбесте. Когда водитель оказал неповиновение, сотрудники полиции повалили его на замелю и завели руки за спину, лишив возможности сопротивляться.

В свою очередь, госинспектор безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России "Асбестовский" Илья Старицын, из личной неприязни, ударил его ногой сначала в голову, а потом и по туловищу. В этом время, полицейский был обут в ботинки-берцы. Позднее экспертиза показала, что у водителя закрытый перелом правой скуловой кости, который квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

"Своими действиями Старицын грубо нарушил требования ст. 5, 18 и 20 Федерального закона "О полиции", а также подорвал авторитет правоохранительных органов", - пояснили в суде.

Сам же Старицын свою вину полностью отрицал, заявив суду, что его действия не противоречили Закону о полиции и ведомственному приказу МВД. По его словам, водитель оказал сопротивление, а потому он имел право на применение физической силы. Но показания потерпевшего, свидетелей и письменные документы полностью подтвердила его причастность к совершённому преступлению.



Принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд признал Старицина виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также осужденному запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Приговор в законную не вступил.