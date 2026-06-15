В Прикамье подростки на питбайке попали в ДТП с "Газелью"

В Березниках сотрудники прокуратуры контролируют установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По предварительным данным, 14 июня 2026 года в дневное время на трассе Пермь — Березники произошло столкновение питбайка, на котором передвигались подростки, и автомобиля "Газель". Несовершеннолетние госпитализированы в медицинское учреждение.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.