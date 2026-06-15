NYT: От сделки США и Ирана проиграл Израиль

Главным проигравшим в результате сделки США и Ирана оказался Израиль. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источник, близкий к деталям соглашения.

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Издание отмечает, что Израиль очень недоволен договоренностями по многим пунктам. Среди них:

• неясность ядерной программе Ирана, так как Израиль не получил четкого ответа на вопрос, что будет с иранскими запасами обогащенного урана;

• финансирование Ирана через возобновление доступа к замороженным средствам;

• поддержка "Хезболлы" и других проиранских сил, так как в соглашении ничего не сказано о том, чтобы Иран прекратил поддержку своих союзников;

• распространение мира на Ливан, который Израиль хотел бы бомбить;

• общая невозможность повлиять на ситуацию.

По данным источника, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху находится под сильным давлением, его уговаривают не соблюдать эти условия, но он не хочет открыто идти против президента США Дональда Трампа. В целом в Тель-Авиве считают, что Израиль не добился своих целей, от которых далек так же, как и в начале войны.

Экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что мирное соглашения является "катастрофой" для Израиля и это один из самых шокирующих провалов во внешней политике Израиля.

О заключении мирного соглашения накануне заявил Трамп, что подтвердили в Иране. Подписание документа намечено на 19 июня. Ожидается, что он будет одобрен Советом безопасности ООН.