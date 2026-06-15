"Поступил звонок из Екатеринбурга": Юран рассказал, как возглавил "Урал"

Новый главный тренер ФК "Урал" Сергей Юран рассказал, как он принял решение возглавить екатеринбургскую команду.

По его словам, через два дня после ухода из хабаровского СКА ему поступил звонок из Екатеринбурга от президента "Урала" Григория Иванова.

"Поступило предложение, что два года хотят вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду. Опирались на то, что я решал разные задачи с командами, которые спасались от вылета, с командами, которые я выводил в РПЛ. Мы пообщались, и за два-три дня принял решение", - цитирует тренера "Чемпионат".

"Урал" объявил о назначении Юрана на пост главного тренера на прошлой неделе. Перед этим клуб расстался с Василием Березуцким.