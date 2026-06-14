Коллапс аэропортов южного узла: четыре рейса "Уральских авиалиний" не смогли сесть на российских курортах

Из-за закрытых аэропортов южного узла и ограничений на воздушных трассах на территории России планы туристов подвергаются серьезному пересмотру.

Как сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний", четыре рейса компании сегодня не смогли попасть в аэропорты южных курортов.

Рейс U6-547 по маршруту Санкт-Петербург - Сочи приземлился на запасной аэродром в Екатеринбурге;



Рейс U6-321 по маршруту Екатеринбург - Сочи "вернулся" в аэропорт вылета Екатеринбург;



Рейс U6-209 по маршруту Екатеринбург - Краснодар "ушёл" на запасной аэродром в Минводы;



Рейс U6-115 по маршруту Москва - Геленджик приземлился на запасной аэродром в Грозном. Пассажиры будут перевезены в пункт назначения наземным транспортом.



На время ожидания вылета пассажирам предоставляются все положенные услуги в соответствии с ФАП-82.

Также о корректировках сообщил Аэрофлот.

Отметим, что аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика сегодня работают с ограничениями, связанными с безопасностью полетов. Геленджик и Сочи не принимают самолеты уже несколько часов.