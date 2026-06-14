Сбиты четыре беспилотника, атаковавшие Москву
Четыре беспилотника, летевшие атаковавшие Москву, сбиты системой ПВО. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
За минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны России.