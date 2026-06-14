Сбиты четыре беспилотника, атаковавшие Москву

За минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны России.

Четыре беспилотника, летевшие атаковавшие Москву, сбиты системой ПВО. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.



