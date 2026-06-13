В Подмосковье в ДТП погибли двое и пострадал 21 человек

В Одинцово (Московская область) произошла авария. Есть жертвы.

Трагедия произошла в 14.30 на втором километре Луцинского шоссе. Грузовик выехал на "встречку", где столкнулся с маршрутным такси "Газель".

Двое людей погибли, 21 человек пострадал. 54-летний водитель грузовика стал фигурантом уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает ГУ МВД по Московской области.