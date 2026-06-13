В России задержан пособник террористов, напавших на "Крокус"

В России задержан активист боевого крыла группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, признанного террористическим и запрещенного в России.

Речь идёт о 54-летнем Хасане Альтемирове. По версии следствия, он фактически был пособником террористов, напавших на "Крокус Сити Холл". Именно этот человек якобы обеспечил новым паспортом одного из участников громкого преступления, используя который тот выехал за границу и до сих пор находится в розыске, пишет "Ъ".

Кровавая атака произошла 22 марта 2024 г. во время выступления группы "Пикник". По сведениям Следственного комитета, жертвами четырех террористов стали 149 человек, сотни получили травмы, а ущерб зданию оценили в 5,7 млрд руб. Следователи выяснили, что подготовка велась за несколько месяцев до трагедии. 12 марта 2026 г. суд вынес приговоры самим участникам нападения на "Крокус". Судьи отправили 15 из 19 фигурантов дела в колонию пожизненно.