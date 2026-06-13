В Волгоградской области после атаки БПЛА вспыхнула промзона

В Кумылженском районе при падении БПЛА произошло возгорание на окраине лесного массива "Шакинская дубрава", пожар ликвидирован. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

"В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается", - приводит слова Бочарова пресс-служба администрации области.

В Волгоградской области после атаки беспилотников вспыхнула промзона. Детали привёл губернатор Андрей Бочаров.



