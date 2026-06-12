Путин вручил медали "Героя труда" представителям "Уралкалия" и "Мостостроя-11"

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил медали "Герой Труда Российской Федерации" и госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2025 г.

"Глубокое, личное восприятие России – в характере нашего народа, для которого сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие", - сказал Владимир Путин.

Звания "Герой Труда" удостоены многолетний глава симферопольского завода "Фиолент" Александр Баталин, машинист горных работ компании "Уралкалий" Владимир Данилов, представитель сельскохозяйственной отрасли Александр Колесниченко, актриса Марины Неёлова, глава "Мостостроя-11" Николай Руссу, токарь-универсал Анатолий Свиридов, конструктор-оружейник Пётр Иванович Сердюков, сообщает пресс-служба Кремля.