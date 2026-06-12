У ФК "Урал" появился новый главный тренер

Назначен новый главный тренер ФК "Урал". Пост поучил Сергей Юран.

В 1980-90-е он выступал в "Динамо" (Киев), "Спартаке" (Москва), "Бенфике", "Порту" (Португалия). Играл за сборную России. По завершении футбольной карьеры тренировал "СКА-Хабаровск", "Химки", "Пари НН", "Серикспор (Турция) и другие команды. Сегодня, 12 июня, он приступил к своим обязанностям на базе "Бажовия". Подготовка к сезону-2026/27 началась именно здесь, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее теперь уже бывший главный тренер ФК "Урал" Василий Березуцкий высказался о своем уходе из екатеринбургского клуба. Он назвал Екатеринбург гостеприимным городом и поблагодарил болельщиков.

"Вы – замечательные, верные, преданные, любящие свою команду. И город замечательный, он однозначно заслуживает того, чтобы быть представленным в РПЛ. К сожалению, в этом сезоне не получилось, но я уверен, что вскоре задача будет решена, у клуба для этого есть все необходимое. Всегда буду с теплом вспоминать время, проведенное на Урале", - заявил бывший тренер екатеринбургской команды.

Березуцкий возглавил "Урал" в конце 2025 г. Перед ним стояла цель вернуть команду в Российскую Премьер-лигу, тренер обещал приложить все усилия для этого. Однако задача оказалась не выполнена – уральцы уступили махачкалинскому "Динамо" в стыковых матчах при довольно спорном судействе.