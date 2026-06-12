ЕС намерен ужесточить условия представления убежища

ЕС разрабатывает большую реформу системы предоставления убежища, нацеленную на сокращение числа мигрантов.

По информации Deutsche Welle*, ключевое изменение заключается в том, что граждане стран с высоким уровнем отказов в убежище будут проходить специальную процедуру непосредственно на границе ЕС. Их будут размещать в специальных центрах, где в течение нескольких недель будет проводиться оценка их права на международную защиту. В случае отрицательного решения будет выдворение. Предполагается, что весь процесс, от момента подачи заявления до одобрения или депортации, будет занимать не более 12 недель.

Новые правила могут коснуться людей из России, Турции, Ирана, Пакистана, Венесуэлы, Нигерии и ряда других стран, которые редко получают положительные ответы на свои прошения об убежище в ЕС.

Реформа предусматривает усиление ответственности "стран первого въезда" - Греции, Италии и Испании, которые будут нести основную нагрузку по рассмотрению миграционных заявлений. Для их поддержки мигрантов будут распределять по другим странам.

Польша и Венгрия уже заявили о своем отказе. А Германия - что в этом году не планирует принимать дополнительных просителей убежища из-за перегруженности своей миграционной системы.

Издание отмечает, что проблема может возникнуть и при приеме депортированных в своих странах.

* Организация, признанная нежелательной в России