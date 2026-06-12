В Подмосковье подростку вменили нападение на дом и убийство

В подмосковном Наро-Фоминске арестован подросток. Ему вменяют нападение на дом и убийство.

По версии следствия, поздним вечером 10 июня мальчик проник в дом, у хозяина которого неофициально работал. Они поссорились из-за зарплаты, и подросток не менее семи раз ударил жертву ножом, мужчина умер.

Потом он попытался убить сына своего работодателя, и даже успел пару раз ударить его ножом, но добить не смог – парень активно сопротивлялся, спасла его вовремя оказанная врачами помощь. Началось расследование, подросток арестован до 10 августа, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.