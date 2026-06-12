Китай вел санкции против министра обороны Филиппин

Китай ввел санкции против министра обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младшего, запретив ему и его семье въезд в КНР, Гонконг и Макао. Причиной стали "ошибочные заявления" Теодоро, направленные против Китая и двусторонних отношений. Санкции также запрещают любые сделки с ним и его семьей.

Конфликт Китай и Филиппин связан с территориальными спорами в Южно-Китайском море. Филиппины считают спорные участки своей исключительной экономической зоной, тогда как Китай наращивает свое присутствие, вытесняя филиппинские суда. А опора Филиппин на поддержку США и Японии воспринимается Пекином как "отягчающее обстоятельство". Теодоро же угрожает территориальной целостности и интересам Китая, считают в Пекине.

Ситуация обострилась после начала переговоров Японии и Филиппин о "делимитации моря" к востоку от Тайваня. Пекин считает это возмутительным вмешательством в свой суверенитет, так как делимитация территориального моря подразумевает юридическое установление морских границ между соседними государствами посредством международных договоров. А Тайвань является частью Китая и никаких международных договоров заключать не может.

Как и Япония, Филиппины являются союзником США в регионе и поддерживают Тайвань.

