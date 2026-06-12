В Екатеринбурге после смертельного ДТП у храма арестован директор "Авто-нома"

В Екатеринбурге арестован фигурант уголовного дела о смертельной аварии, случившейся возле храма Большой Златоуст. Решение принял Ленинский райсуд.

Директор ООО "Авто-ном" Алексей Ярков арестован. Арест продлится минимум до 10 августа. По версии следствия, директор транспортной компании умышленно допускал нарушения режима труда и отдыха водителя автобуса – не давал ему выходные, вынуждая работать на пределе физических возможностей, говорится в канале в "Макс" судов Свердловской области.

Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в уральской столице. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, после чего автобус снес группу пешеходов и врезался в храм "Большой Златоуст". В результате погибли четыре человека: две женщины, мужчина и маленький мальчик. Трое пострадавших были доставлены в медучреждения. Возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит данный автобус.

По данным свердловского областного управления СКР, микроавтобус выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, что спровоцировало ДТП, были сбиты пешеходы. Директор компании-перевозчика, которой принадлежит указанный автобус, по версии следствия, систематически нарушал режим труда и отдыха сотрудников. Он некачественно организовывал медосмотры подчинённых, у иностранцев не проверял знание ими русского языка и профессионализм, допускал иные нарушения.

Глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых привёл данные о личности погибшего мальчика и его мамы. 43-летняя Екатерина Соколова не только работала, но и на общественных началах руководила родительским комитетом общеобразовательной школы 48, что в Верх-Исетском районе. Там же учился её младший сын. Первого сентября 10-летний мальчик бы пошёл в четвёртый класс. Директор школы Лариса Пичугина характеризует их положительно. Такого же мнения о Екатерине и жильцы подъезда на улице Металлургов, где жила её семья.