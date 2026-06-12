«В сердце ты у каждого, Родина - Россия» - Игорь Мартынов поздравил жителей Камызякского района с Днем России

В Камызякском районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню России. В числе почетных гостей – спикер регионального парламента Игорь Мартынов, временно исполняющий полномочия главы района Александр Журавлёв.

Состоялся праздничный концерт, на котором звучали патриотические песни в исполнении творческих коллективов и солистов Камызякского районного Дома культуры, районной детской школы искусств.

К участникам мероприятия обратился спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

«Жители Камызякского района вносят значительный вклад в развитие нашего региона, демонстрируют достижения в сельском хозяйстве, образовании и науке, здравоохранении, культуре и спорте, строительстве и других сферах деятельности. Особое внимание оказывают защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. Желаю всем крепкого здоровья, процветания, благополучия, и новых успехов на благо Камызякского района и страны»,- подчеркнул председатель Думы Астраханской области.

В ходе праздничного мероприятия прошла церемония награждения. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие района камызякцы были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Губернатора Астраханской области, регионального парламента, главы района.

Также в рамках Всероссийской молодёжно - патриотической акции «Мы - граждане России» прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ ребятам, достигшим 14-летнего возраста.

Игорь Мартынов вручил главный документ гражданина РФ 10 камызякским школьникам, активно проявившим себя в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности.