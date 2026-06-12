В одном из городов Татарстана отменили массовые мероприятия из-за БПЛА

В Нижнекамске (Татарстан) отменили массовые мероприятия из-за атаки беспилотников.

"Режим угрозы атаки БПЛА сохраняется. Все оперативные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под постоянным контролем. В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня", - написал в своём telegram-канале мэр города Радмир Беляев.

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