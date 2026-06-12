Украина запросит у Запада еще 20 млрд долларов военной помощи

Украина обратится к западным странам с просьбой о предоставлении дополнительной финансовой поддержки в размере 20 млрд долларов. Как пишет Politico, просьба будет озвучена 18 июня на очередном заседании "Рамштайна".

Деньги планируется направить на усиление противовоздушной обороны, приобретение дронов, боеприпасов, оборудования для радиоэлектронной борьбы, дальнобойного вооружения, а также для размещения прямых заказов на украинских оборонных предприятиях. Часть средств будет направлена на закупку американского оружия в рамках программы PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Ранее издание сообщало о дискуссиях внутри НАТО относительно инициативы по выделению Украине военного финансирования на сумму 70 млрд евро. Предложение может быть представлено на саммите НАТО в Анкаре в июле. Из них около 30 млрд будут покрыты за счет уже одобренного ЕС двухлетнего кредита Украине на 90 млрд евро, еще 40 млрд – в рамках двусторонних обязательств стран НАТО.

Ранее Зеленский неоднократно высказывался о том, что ПВО Украины нуждается в усилении. Эта тема муссируется в западных СМИ с прошлого года.