12 Июня 2026
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Фото: AP Photo / Evan Vucci

Украина запросит у Запада еще 20 млрд долларов военной помощи

Украина обратится к западным странам с просьбой о предоставлении дополнительной финансовой поддержки в размере 20 млрд долларов. Как пишет Politico, просьба будет озвучена 18 июня на очередном заседании "Рамштайна".
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Деньги планируется направить на усиление противовоздушной обороны, приобретение дронов, боеприпасов, оборудования для радиоэлектронной борьбы, дальнобойного вооружения, а также для размещения прямых заказов на украинских оборонных предприятиях. Часть средств будет направлена на закупку американского оружия в рамках программы PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Ранее издание сообщало о дискуссиях внутри НАТО относительно инициативы по выделению Украине военного финансирования на сумму 70 млрд евро. Предложение может быть представлено на саммите НАТО в Анкаре в июле. Из них около 30 млрд будут покрыты за счет уже одобренного ЕС двухлетнего кредита Украине на 90 млрд евро, еще 40 млрд – в рамках двусторонних обязательств стран НАТО.

Ранее Зеленский неоднократно высказывался о том, что ПВО Украины нуждается в усилении. Эта тема муссируется в западных СМИ с прошлого года.

Теги: украина, помощь, оружие


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