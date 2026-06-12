Россия не собирается нападать на НАТО - главком ВС альянса в Европе

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия не стремится к конфликту с альянсом. Об этом он сказал на аэрокосмической выставке в Берлине, отвечая на вопрос о возможном "нападении" России на республики Прибалтики, о котором говорят некоторые европейские политики.

Он отметил, что разведданные показывают: Москва не ищет военного столкновения с НАТО. И полагает, что это связано с тем, что у НАТО есть ряд "ассиметричных преимуществ".

На днях президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что не верит тем, кто говорит, что Россия собирается напасть на НАТО.

При этом на том же мероприятии генерал-лейтенант ВС ФРГ Кристиан Фройдинг сказал о консенсусе в НАТО относительно вероятности военного конфликта с Россией до 2030 года.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что заявления о якобы готовящемся нападении России на НАТО являются бредом и провокациями.