12 Июня 2026
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/duma_nv

Председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов поздравил вартовчан с Днем России

Председатель Дума города Нижневартовска Алексей Сатинов от имени городских депутатов и себя лично поздравил всех жителей столицы Самотлора с Днем России.

"От Думы Нижневартовска примите искренние поздравления с главным государственным праздником нашей страны – Днём России! Для каждого из нас Россия – это родной дом, где живут наши близкие, где мы трудимся, растим детей и строим планы на будущее. История страны не раз доказывала, что именно крепость духа, дружба и величайшая ответственность многонационального народа перед судьбой Отечества являются главной опорой государства", - говорится в поздравлении.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

Председатель городской Думы отметил, что Нижневартовск – неотъемлемая часть великой страны.

"Живя в едином ритме со всей Россией и вкладывая свои знания, талант и трудолюбие в развитие родного города и Югры, мы тем самым делаем сильной и великую Россию. Ваш созидательный труд, воля и сила духа – главная опора страны. Во всех успехах Нижневартовска – прежде всего ваша заслуга, дорогие друзья. Сила и достоинство России складываются именно из успехов и труда её граждан, регионов и городов. Пусть общенациональный праздник станет для каждого из вас ещё одним стимулом для активной созидательной работы и добрых свершений во благо родного города и всей страны. Пусть вера в Отечество, вера в свои силы и возможности живёт в ваших сердцах и движет вашими делами – большими и малыми", - подчеркивается в поздравлении.

Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске(2019)|Фото: Накануне.RU

"От всей души желаю вам мира, добра и благополучия, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. С праздником! С Днём России!", - поздравил жителей Нижневартовска Алексей Сатинов.

Теги: день россиии, дума нижневартовска, алексей сатинов, депутаты


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