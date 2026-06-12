Игорь Мартынов поздравил с Днем России жителей Астраханской области

От имени депутатов Думы Астраханской области и от себя лично Игорь Мартынов поздравил земляков с Днём России.

"Сегодня мы отмечаем один из самых важных государственных праздников, который является символом нашего единства и стремления к процветанию родного Отечества. Россия – страна, в которой живёт множество народов, объединённых общей историей и культурой", - говорится в поздравлении.

Председатель Думы Астраханской области отметил, что регион является ярким воплощением многогранности и богатства нашей Родины.

"Наш край всегда был и остаётся местом встречи разных культур, народов и традиций. В регионе, в гармонии и взаимоуважении, живут и трудятся люди разных национальностей, объединённые общей целью – сделать нашу область, а значит, и Россию, сильнее, краше и благополучнее. День России – это ещё и повод вспомнить славные страницы нашей истории, а также задуматься о том, какой вклад каждый из нас вносит в её настоящее и будущее. Это день нашей общей ответственности за сохранение духовных ценностей, укрепление государственности и обеспечение благосостояния для всех граждан. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также созидательного труда и новых успехов на благо Астраханской области и всей России!", - пожелал землякам Игорь Мартынов