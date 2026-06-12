Иран подтвердил, что договоренности c США согласованы

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что основные пункты мирного договора с США практически согласованы. Проблема лишь в том, что постоянные метания американской стороны создают напряженность и тормозят процесс, сказал он каналу PressTV.

По его словам, Иран действует открыто, с доброй волей и полной ответственностью, но вот США юлят, выдвигают неприемлемые требованиями или идут на провокации. Поэтому гарантировать еще ничего нельзя.

По данным издания Axios, в Иране соглашение одобрено уже на высоком уровне и ожидает утверждения верховным лидером Моджтабой Хаменеи.

Накануне вечером президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированных ударов по Ирану и о достижении договоренностей, подписание которых может произойти уже в ближайшие дни. Вероятно, это будет в одной из стран Европы. От США будет вице-президент Джей Ди Вэнс. США снимут блокаду иранских портов после подписания сделки, но Иран ни при каких обстоятельствах не будет создавать или приобретать ядерное оружие. Также Ормузский пролив будто бы откроется сразу после подписания документа.

Иранская сторона не подтверждала заявлений Трампа. Детали договоренностей пока не оглашаются.