"Ответный символизм". Кинотеатр "Украина" в Севастополе решили переименовать

Кинотеатр "Украина" в Севастополе решено переименовать после атаки ВСУ на на музей-панораму "Оборона Севастополя". Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Отметим, что сегодня в кинотеатре проходит выставка оригинальных фрагментов полотна Франца Рубо, а также элементов поврежденной после атаки украинских сил отреставрированной копии панорамы.

"С сегодняшнего дня этой надписи на фасаде уже не будет. Понятно, что такие вещи не прощаются. Это тоже будет определённым ответным символизмом. А название, которое обретёт здание, посмотрим: либо найдём в архивах его прежнее название как части Музея обороны, либо, может быть, севастопольцы сами определят, как будет называться это здание", - заявил Развожаев во время выставки.

Напомним, украинский БПЛА в ночь на 10 июня целенаправленно ударил по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". В музее начался серьезный пожар, ему присвоен 4-й ранг. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, великий шедевр Франца Рубо "практически уничтожен". Позднее также стало известно, что фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны, не пострадали.